《打包》裝置藝術展 巨大行李箱塞滿人生風景

文化局在新營文化中心打造大型裝置藝術《打包》，讓民眾可與藝術品互動，並聆聽一個人生老病死的聲音。（萬于甄攝）

《打包》作品靈感來自於人生中的每一趟旅行，到最後還是要打包離開，行李箱裝的是一件件的人生風景，述說著每個人生不同階段的故事。（萬于甄攝）

裝置藝術《打包》利用一個人從小到大穿過的衣服，縫製在彈簧床上，別具意義，也讓民眾細細品味自己的人生旅程。（萬于甄攝）

「給你一卡行李箱，你會想裝什麼人生進去」南市府文化局打造裝置藝術品《打包》，民眾可近距離與藝術品互動，純手工縫製巨大旅行箱，裡面有著一個人從小到大的衣服，象徵人生的風景，同時可思考自己的人生旅程，《打包》即日起至5月14日在新營文化中心演藝廳展出。

裝置藝術品《打包》由飛人集社藝術團隊耗時2周所打造，該團隊擅長以物件、偶戲等元素創作，而《打包》的作品靈感來自於人生中的每趟旅行，最後仍要打包離開，作者希望觀眾在欣賞作品時，就如同翻開老相簿一般，回味自己的人生旅程。

藝術品的外觀為一卡4X2.5X3米的巨大旅行箱，旅行箱內是一個人從小到大所穿的衣服，象徵人生每個階段不同的風景，並搭配一個人生老病死的聲音，像是媽媽生產的呼叫聲、醫院內的急救聲等，希望把觀眾包圍在人生的氛圍內。

《打包》有別於其他大型藝術裝置，不怕觀眾上前觸碰，反而希望觀眾能躺在旅李箱裡頭，聽著不同生命經驗的聲音，回顧思考自己的生命旅程。

《打包》即日起至5月14日在新營文化中心演藝廳大廳展出，假日則會開放多媒體影片展示，讓民眾親近藝術作品欣賞，文化局邀請民眾前往觀賞，探索自己人生的行李箱，會裝進什麼樣的故事。

(中時)