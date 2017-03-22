毒蟲誤觸板機傷同夥 遭員警攻堅就逮

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警方現場查扣毒品，以及槍枝、子彈。（中壢警分局提供）

50歲林姓男子21日凌晨在桃園青埔租屋處展示MP5制式衝鋒槍時，不慎誤觸板機，貫穿41李姓友人腹部，連忙將他送到桃園敏盛醫院就醫，就醫檢查無生命危險，仍在醫院觀察。

警方獲報出動30餘人荷槍實彈，桃園市大興西路某摩鐵攻堅圍捕，林男眼見遭大批警力包圍而放棄抵抗。警方共查扣黑色改造手槍、子彈138顆（5顆已上膛），以及14公克海洛因以及142公克安非他命，並在租屋處花圃起獲MP5制式衝鋒槍1把、子彈5顆等物。全案依槍砲罪、毒品罪嫌移送偵辦。

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(中時)