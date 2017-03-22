94歲嬤重回少女時代 獻唱《台灣是寶島》
重返少女時代，94歲嬤獻唱經典老歌億青春！華山基金會舉辦「感恩華山，重回我的少女時代」活動，帶領長輩趣玩古早童玩，其中郭阿嬤，一改4年前孤獨且無精打采的模樣，活力十足的每樣都嘗試，最後還感性高唱《台灣是寶島》，感謝基金會改變她的晚年生活。
住在屏東南州的94歲郭阿嬤，繼丈夫過世後，女兒們也各自有了家庭，空曠的家只剩她獨自一人，常常見到行動不便的她，坐在門口前的小板凳發呆，一坐就是好幾小時，4年前華山基金會發現了她，開始關懷訪視、護理服務、陪同就醫和協助參與活動。
每次訪視時，阿嬤總開心地說著年輕故事、童玩遊戲，有時也會輕哼著經典老歌，華山基金會南州天使站因此設計「感恩華山，重回我的少女時代」感恩茶會，帶領長輩跳樂活操活絡筋骨，也設計童玩體驗，讓大家製作膨糖、抓沙包、套圈圈、打彈珠台、聽懷舊老歌等復古遊戲。
彷彿回到年輕時候，郭阿嬤興奮地每樣都玩，打彈珠時盡力地把每顆彈珠彈入寫著身體健康、無憂無慮等祝福語的洞口，在義工協助下製作膨糖，憑著以往的記憶，把握時機加入小蘇打，最後成功膨脹，她笑說，之後就要住安養院，很感謝大家的陪伴，最後感性的獻唱《台灣是寶島》，來感謝基金會的陪伴，也感覺自己年輕不少。
(中時)
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