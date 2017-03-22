庫存停產20萬甕花雕酒 屏東酒廠賣一甕少一甕
台酒之前推出花雕系列泡麵，引發搶購熱潮，不過台酒也曾因花雕酒所屬的黃酒乏人問津而停止生產。停產後屏東酒廠目前仍庫存20萬甕花雕酒，也因泡麵帶動買氣，開始有人買來喝，有企業一買就是100甕；不過因台酒不再生產，賣一甕就少一甕。
台酒屏東廠長丘新華說，台酒原本生產花雕酒的是台中廠及屏東廠，20年前因為黃酒市場萎縮，公司決定停產，不過仍有不少庫存，去化相當慢。近年來因開發花雕酒相關產品，如泡麵及花雕蹄膀等，持續熱銷結果竟也帶動黃酒市場。
目前屏東廠內仍庫存20萬甕花雕酒，除了用於製作泡麵料理包外，就是對外銷售，1甕27公升的花雕酒售價1萬8千元。經過20年的醞釀，原本淡黃色的酒已熟成，呈現出漂亮的深琥珀色澤，而且口感溫潤，入口不嗆辣、唇齒留香。
他說，有個人及企業知道屏東酒廠仍有庫存花雕酒，會購買在尾牙、宴席上宴客，從10多甕到100多甕都有；也有人買下來存放，自己喝或放著升值，酒廠也提供「酒銀行」的儲酒服務。目前的量不知何時會售完，但因不再生產，賣一甕就少一甕。
(中時)
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