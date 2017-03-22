雲林產官學合作保存在地文資 修復朝天宮3文物

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雲林縣政府與雲科大、朝天宮共同完成3件朝天宮文物修復。（張朝欣攝）

雲林縣政府與雲林科技大學、北港朝天宮共同合作，完成3件朝天宮文物修復，22日舉行發表會，3件文物包括清末民初觀音銅像、青花瓷，以及彩繪大師陳玉峰的城隍圖，日後將持續產、官、學合作，共同搶救珍貴文資。

雲林縣政府今天與朝天宮、雲林科技大學舉辦「雲科大文資系在地文物保存深耕計畫，北港朝天宮文物修復完竣」發表會，由縣府祕書長黃玉霜、文化處長林孟儀、朝天宮董事長蔡咏鍀、雲科大人文與科學學院長巫明昌等人共同主持。

現場展現清末民初的「巨型青花瓷瓶」、「觀音銅像」，以及50年歷史的「城隍圖」3件文物修復成果，該計畫是由雲科大文化資產維護系林煥盛教授與英國Gordon Turner-Walker教授帶領學生共同修復。

蔡咏鍀表示，希望持續與雲林在地學界合作，讓更多朝天宮文物重現原本樣貌，也讓更多人感受到歷史文物之美；未來朝天宮將與雲科大合作修復百年歷史進香旗等文物，讓北港的媽祖文化源遠流傳。

雲科大Gordon Turner-Walker教授說，此次修復的文物並非陳列在博物館的物件，而是存在於社區居民真實生活中的文物，與居民生活息息相關，意義相當重大。

(中時)