勞團反物流業納彈性工時 勞動部研處

勞動部擬將俗稱物流業的汽車貨運業納入8週彈性工時，引起勞團反彈，勞動部今天表示，將蒐集各界意見後審慎研處。

勞動部強調，汽車貨運業即使適用8週彈性工時，正常工作總時數並未放寬，每7日中至少應有1日例假，且8週內的例假及休息日總數亦未減損，也不允許有連續工作超過6天之情事。

勞團今天到勞動部撒冥紙抗議，要求勞動部懸崖勒馬，正視汽車貨運業勞工長期高工時的問題，若將汽車貨運業納入8週彈性工時，恐讓駕駛陷入更血汗過勞的處境。

勞動部表示，汽車貨運業與民生物資關係密切，需配合各業生產及作息，包括百貨批發零售、市場屠宰、民生用品、網購平台等配送作業，營運常受到季節性週期、年節影響。

因此，為了使業者能有妥善安排勞工工作時間及休息日的合理彈性，經提送勞動部勞動基準諮詢會討論，擬指定汽車貨運業為8週彈性工時行業，並於17日預告草案，對於草案內容有建議者，可於31日前陳述意見，勞動部將審慎研處。1060322

(中央社)