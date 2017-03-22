男嫌搶30萬 魚丸婦肉販男合力制伏
台東市今天發生搶案，體重破百嫌犯在櫃檯搶走存戶的新台幣30萬元現金逃離，賣魚丸的婦女奮勇騎機車追，賣豬肉男子上前幫忙，合力制伏搶匪。
今天下午1名婦女抱著新台幣30萬元現金，進入台東市光明路台東地區農會信用部準備存款，忽然有男子從後面搶走放在櫃台的現金袋，隨即逃離現場。
遇搶婦女見狀，驚嚇過度，說不出話。在附近市場賣魚丸的婦女剛好在旁邊，趕緊追去，騎著機車邊喊邊追人，嫌犯轉進中央市場旁的正氣路，賣豬肉的「豬肉慶」聽到魚丸婦的熟悉聲音，跑過來幫忙，2人合力制伏嫌犯，男嫌犯案不到5分鐘落網。
警方調查，嫌犯是37歲的蘇姓男子，警方列管的治安人口，從監視器錄下的畫面，蘇男早預謀在婦女未進入信用部前，已在現場觀察。1060322
(中央社)
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