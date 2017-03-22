金門表揚青年 反菸反毒隊呼賽增色

趁著青年節表揚大會在學校舉行，金門農工今天辦理反菸、反毒、重環保班際隊呼比賽，年輕學子散發青春活力，發揮創意，也讓今年金門縣青年表揚大會別具意義。

金門縣副縣長吳成典在會中以自身在青年時期接觸到救國團辦理青年活動時歌曲的歌詞「時代在考驗著我們，我們要造時代」，勉勵在場所有青年展現時代青年「大愛，不落人後」的精神，以具體行動緬懷黃花崗先烈犧牲奮鬥、不畏艱難、利他助人的精神。

得獎優秀青年，有熱心公益參與服務、有從事教育付出愛心耐心的年輕老師，也有專業學術研發而獲入選，他們在各行業各領域堅守崗位，也希望藉由他們正向的態度，為社會帶來有貢獻、向上的意義。1060322

(中央社)