南區技職博覽會 25日高雄巨蛋登場

高應大主辦106南區技職博覽會，該校光通所將透過手做實驗，讓民眾近距離認識科普知識。（呂素麗翻攝）

2017南區技職博覽會25日在高雄巨蛋戶外廣場舉行，高應大展示豐沛的創意設計成果。（呂素麗翻攝）

高應大主辦106南區技職博覽會，高應大文創系將呈現豐富多元的設計成果，並帶領觀眾手作體驗創作的魅力。（ 呂素麗翻攝）

「擁有一技之長‧幸福夢想啟航」，2017南區技職博覽會25日在高雄巨蛋戶外廣場，有53校80攤位展現技職特色，大會另設計有闖關及摸彩活動，有精美獎品，現場有吃有玩又有拿，歡迎民眾踴躍參觀。

「南區技職教育博覽會」由國立高雄應用科技大學主辦、雲嘉南高屏澎區等34所技專校院及高屏區19所高職學校共同協辦，教育部技職司、高雄市教育局共同指導。

高應大校長楊慶煜表示，80餘個融合動、靜態宣傳的攤位活動，聚焦於高職、技專校院與業界間的連結，展現技職教育多元特色課程內容，多項主題展示可讓民眾親自手作並體驗技職實作精神。

如醫技及護理類結合長照趨勢的各項醫護照護解說示範；工業類如虛擬實境、樂高機器人相撲大賽、防蚊磚等體驗；海事水產類如漁網編網技能、船模製作、大目舢舨船組裝等DIY；設計藝術類如配飾、繡兜、版畫拓印、鋁合金羅馬紋戒指及雙線四股編織手環等手作。

高應大展示的研發成果相當精采豐富，有展示非機械打造的細緻傳統工藝「慕，木」，期望透過接觸木頭及嘗試使用木工車床製作「青剛櫟」（台灣黑熊的主要食物來源）吊飾，讓民眾感受手作溫度和互動的樂趣。

(中時)