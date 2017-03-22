南區技職博覽會 25日高雄巨蛋登場
「擁有一技之長‧幸福夢想啟航」，2017南區技職博覽會25日在高雄巨蛋戶外廣場，有53校80攤位展現技職特色，大會另設計有闖關及摸彩活動，有精美獎品，現場有吃有玩又有拿，歡迎民眾踴躍參觀。
「南區技職教育博覽會」由國立高雄應用科技大學主辦、雲嘉南高屏澎區等34所技專校院及高屏區19所高職學校共同協辦，教育部技職司、高雄市教育局共同指導。
高應大校長楊慶煜表示，80餘個融合動、靜態宣傳的攤位活動，聚焦於高職、技專校院與業界間的連結，展現技職教育多元特色課程內容，多項主題展示可讓民眾親自手作並體驗技職實作精神。
如醫技及護理類結合長照趨勢的各項醫護照護解說示範；工業類如虛擬實境、樂高機器人相撲大賽、防蚊磚等體驗；海事水產類如漁網編網技能、船模製作、大目舢舨船組裝等DIY；設計藝術類如配飾、繡兜、版畫拓印、鋁合金羅馬紋戒指及雙線四股編織手環等手作。
高應大展示的研發成果相當精采豐富，有展示非機械打造的細緻傳統工藝「慕，木」，期望透過接觸木頭及嘗試使用木工車床製作「青剛櫟」（台灣黑熊的主要食物來源）吊飾，讓民眾感受手作溫度和互動的樂趣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。