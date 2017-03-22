白目女星推人撞孕婦 哈哈大笑被罵爆

吉高由里子推男星撞懷孕主播。(取自日網)

吉高由里子、坂口健太郎。(取自日網)

推完哈哈大笑。(取自日網)

日劇《東京妄想女子》今（22日）將在當地播出完結篇，女主角吉高由里子日前上節目宣傳，卻因為一把將「Key」坂口健太郎推去撞女主播小熊美香惹出爭議，因為小熊美香今年2月才剛宣布懷孕。

男主持開場介紹吉高由里子、坂口健太郎後，笑稱小熊美香站在坂口健太郎很興奮，話一說完，吉高由里子竟冷不防將坂口健太郎推去撞小熊美香，瞬間掀起一陣驚慌，男主持急忙查看，坂口則是狂道歉，幸好小熊美香平安無事，沒因此鑄下意外。

不過吉高由里子事後沒道歉，反而哈哈大笑嬉鬧的態度，也被日本網友罵臭頭，更將她推人去撞懷孕主播的畫面做成動圖，諷刺寫下「嫌犯吉高由里子殺人未遂現場影像」、「真差勁」。

(中時電子報)