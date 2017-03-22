大甲媽24日起駕將交管 警籲多搭乘大眾交通工具
大甲鎮瀾宮24日將展開一年一度的遶境盛事，屆時勢必湧入大量信徒及民眾，大甲警分局為維護道路交通安全與順暢，呼籲民眾進入大甲市區可多搭乘大眾運輸交通工具或接駁車，以避免塞車之苦。
大甲警分局將實施3層交通管制，包括規劃行人徒步區：大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入；規劃禁止汽車進入區：24日起駕日，15時至翌日2時全面管制汽、機車進入；4月2日回鑾日，10時至24時全面管制汽、機車進入；及外圍交通疏導管制。
警分局並建議行駛方向，自國道三號進入大甲市區，可至「美人山舊營區」臨時停車場；自西濱快速道路進入大甲市區，可至大甲體育場臨時停車場；自清水沙鹿進入大甲市區，可至大甲體育場臨時停車場；自苗栗進入大甲市區，可至大甲體育場臨時停車場。
警方宣導民眾多利用火車，民眾可將車輛停放鄰近車站，再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行3-5分鐘即可到達鎮瀾宮；搭公車可於豐原或台中搭乘往大甲方向公車，至大甲總站下車，減少車流直接進入大甲市區造成之交通衝擊；而接駁車一長二短最順車。
(中時)
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