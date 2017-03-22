來去滿州鄉曬飛魚乾 體驗歡欣豐收氛圍
每年4月恆春半島除了廣為人知的墾丁春天音樂季以外，返回純樸的社區生態旅遊也同樣精彩，屏東滿州鄉的飛魚祭典，是當地盛事，也推出期間限定遊程，讓遊客體驗寧靜社區最熱鬧與歡欣的豐收氛圍，還能跟著漁民一起曬飛魚乾。
屏東滿州鄉港口社區，每到春天當地居民就會搭著漁船，出海捕撈在海面上躍起飛魚，在海風吹拂下，漁民們將豐收的魚獲帶回魚市，此起彼落的熱鬧叫賣聲，讓人感受特殊且溫暖的人情味。
港口社區想將這份融合海水味和漁獲的喜悅與遊客分享，推出飛魚季才有的限定行程，遊程中可以體驗製作飛魚乾、見大船入港迎飛魚、曝曬飛魚干的樂趣，在純樸的小漁村中，和漁民一起辛勞，一起感受豐收的喜悅，體驗不同風土民情。
港口社區的飛魚季套裝遊程，活動時間為4到5月間的週末，每人1800元就能享有餐點、住宿和解說，10人即可成團，歡迎清明連假到墾丁遊玩的旅人，除了享受春吶的音樂之美，也參加社區生態旅遊，透過在地解說員的導覽，認識南島不同的體驗活動，帶走美好的新回憶。
(中時)
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