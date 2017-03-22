軍方辦射擊體驗 高中生架式十足不輸國軍
陸軍十軍團22日在后里勝利靶場，舉辦中部第一場高中步槍射擊活動，大甲高工學生體驗Ｔ91步槍實彈練習，有人第一次射擊10發全中、有人一雪前恥笑得燦爛，十軍團表示，藉由多元活潑及寓教於樂的方式，讓青年學子支持國防與認同國軍。
大甲高工76位學生充滿活力，今日臉頰貼著吸睛的小國旗，身穿新式防彈背心、頭戴頭盔，個個精神抖擻不輸國軍，依序聽取多道射擊預習，包括瞄準距、箱上練習、雷指器及彈著分析後，進行25公尺的10發實彈射擊。
「終於中了！」高三女學生亓世真開心地說，軍訓課打靶時成績掛零，這次特地報名參加要來雪恥，經過多道的預習果然奏效，雖然沒有百發百中，但命中目標讓自己對國軍有了正面的認識；高一男學生郭明倫第一次射擊竟10發全中，表現出色讓自己也很吃驚，他表示，體驗真的很好玩，已經開始嚮往軍中生活。
十軍團表示，狙擊手訓練十分嚴格，必須負重25公斤行軍15公里，有1／3的淘汰率，體能方面要更加強；特等射手上士蕭浦佐指出，自己與狙擊槍合而為一，靠的是一股「不服輸」的勁，得到合格證書時感到非常榮譽及成就感。
十軍團也安排狙擊手以「國造T93狙擊步槍300公尺射擊示範」，命中目標讓學子看的目瞪口呆；2名狙擊手分別身穿高山及一般叢林作戰偽裝服，藏在草叢中讓同學尋找，有人眼尖一下子看到，有人則是霧裡看花直呼在哪裡？
(中時)
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