軍方辦射擊體驗 高中生架式十足不輸國軍

陸軍第十軍團今日於后里勝利靶場，舉行全民國防教育高級中等學校步槍體驗射擊。（黃國峰攝）

大甲高工同學在教官的指導下，體驗25公尺實彈射擊。（黃國峰攝）

大甲高工同學在教官的指導下，練習箱上瞄準。（黃國峰攝）

陸軍十軍團22日在后里勝利靶場，舉辦中部第一場高中步槍射擊活動，大甲高工學生體驗Ｔ91步槍實彈練習，有人第一次射擊10發全中、有人一雪前恥笑得燦爛，十軍團表示，藉由多元活潑及寓教於樂的方式，讓青年學子支持國防與認同國軍。

大甲高工76位學生充滿活力，今日臉頰貼著吸睛的小國旗，身穿新式防彈背心、頭戴頭盔，個個精神抖擻不輸國軍，依序聽取多道射擊預習，包括瞄準距、箱上練習、雷指器及彈著分析後，進行25公尺的10發實彈射擊。

「終於中了！」高三女學生亓世真開心地說，軍訓課打靶時成績掛零，這次特地報名參加要來雪恥，經過多道的預習果然奏效，雖然沒有百發百中，但命中目標讓自己對國軍有了正面的認識；高一男學生郭明倫第一次射擊竟10發全中，表現出色讓自己也很吃驚，他表示，體驗真的很好玩，已經開始嚮往軍中生活。

十軍團表示，狙擊手訓練十分嚴格，必須負重25公斤行軍15公里，有1／3的淘汰率，體能方面要更加強；特等射手上士蕭浦佐指出，自己與狙擊槍合而為一，靠的是一股「不服輸」的勁，得到合格證書時感到非常榮譽及成就感。

十軍團也安排狙擊手以「國造T93狙擊步槍300公尺射擊示範」，命中目標讓學子看的目瞪口呆；2名狙擊手分別身穿高山及一般叢林作戰偽裝服，藏在草叢中讓同學尋找，有人眼尖一下子看到，有人則是霧裡看花直呼在哪裡？

(中時)

大甲高工同學在教官的指導下，練習臥射瞄準。（黃國峰攝）

大甲高工高一的郭明倫，排第一輪射擊，10發全中，連自己也很吃驚，這次體驗覺得好玩，會考慮軍旅生活。（黃國峰攝）

學生貼著吸睛小國旗，身穿防彈背心、頭戴頭盔，個個精神抖擻不輸國軍。（陳淑娥攝）

大甲高工二位女生郭庭榕（左起）、亓世真，表示有趣的體驗，對國軍有了正面的認識。（黃國峰攝）

兩名狙擊手分別穿高山及一般叢林作戰偽裝服，躲在草叢中防止敵軍認出。（陳淑娥攝）