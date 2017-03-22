外籍非婚生子女險成人球 竹縣專勤隊協助取護照

印尼籍女子阿蒂（化名）與台灣已婚戴姓男子，生下女兒後，因不熟悉相關法律，險讓女兒成無國籍人口。（莊旻靜翻攝）

30歲的印尼籍女移工阿蒂（化名），去年與已婚的臺籍戴姓男子產下1名女兒，由於女兒非婚生子、戴男不熟悉相關法規，委託黃姓友人代辦女兒印尼護照，未料黃拿了7萬元代辦費就消失，女嬰險成無國籍人口，幸賴移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊協助，順利為女嬰取得印尼籍護照。

新竹縣專勤隊指出，由於戴男（45歲）已婚，女嬰為非婚生子，且因戴不熟悉法規，因而委託自稱懂得如何處理的黃姓友人處理，未料黃拿錢即跑，讓女嬰數月來淪為幽靈人口。

新竹縣專勤隊去年9月接獲醫院通報，指稱有名無法確認身分的印尼籍女子在該院生產，專勤隊責付戴男照顧這對母女，讓阿蒂專心坐月子。而在黃男消失後，戴男也多次前往印尼駐臺北辦事處，欲辦理女兒護照，但因不熟相關法律而不順利。

新竹縣專勤隊長吳天順獲知後，便囑託專勤隊同仁協助辦理，才順利取得女嬰護照。吳天順表示，外籍移工在臺生下孩子時有所聞，但往往因不熟法律、或因行蹤不明，導致不敢求助，讓新生兒成無國籍人口，他呼籲，若相關單位發現無法確認身分的外籍移工就醫或妊娠時，即可聯絡移民署專勤隊協助處理。

(中時)