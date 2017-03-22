日本機器人比賽奪冠 海東國小辦教學觀摩外校「朝聖」
台南市安南區海東國小發展「資訊教育」多年，在機械程式設計項目成績亮眼，除了連年拿下台優等獎，還到日本比賽奪冠，今年嘗試以「暗蟬AI」機械程式，融入課程常態教學，因課程罕見，24日對外舉辦教學觀摩，吸引150位各縣市學校老師報名「朝聖」。
海東國小發展資訊教育多年，近5年逐步由機械程式設計，推展到驅動機械人，校內有老師與家長組成團隊，提供課後教學社團，約有70位學生自願留校參加。
海東國小學童因為程式設計方面能力強，連續4年取得行動學習全國優良學校獎與最佳展覽人氣獎，校長劉珍琳因此拿下近兩年的卓越領導獎，去年學生遠赴日本參加機器人比賽，拿下團體冠軍。
海東國小今年將這套機械程式設計發展計畫，從課後社團融入常態教學中，在5年級的社會科課程內加入一項「暗蟬人工智慧」內容，學童透過驅動「暗蟬」機器人，培養擠決問題能力與機械運算思維，符合12年國教重視生活科技的精神。
海東國小教務主任洪駿命表示，暗蟬已是保育類昆蟲，最大族群在安南區，透過機械暗蟬課程，激起學童維護環境的觀念。
這項對外教學觀摩24日下午舉行，已有來自各縣市學校150位老師報名參加，作為帶回學校設計課程的參考。
(中時)
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