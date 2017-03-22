把握黃金時間！醫生呈現猝死狀態 CPR＋AED救回一命

我要評比

心室纖維顫動猝死發生時，進行CPR＋AED有機會救回一命，圖為模擬照片。（陳淑娥攝）

梧棲區42歲蔡醫師行醫多年，在自家診所倒下且呈現猝死狀態，護理師緊急進行CPR，立刻聯繫醫療群童綜合醫院，救護車3分鐘內抵達診所接手救護，把握黃金搶救時間，成功救回鬼門關前的醫師。

蔡醫師日前看早安門診時在休息室突然倒下，護理師發現竟呈現無意識及呼吸的猝死狀態，立即進行CPR並聯繫醫療群童綜合醫院，救護車在3分鐘內到達診所接手救護，到院前AED已顯示因心室纖維顫動所造成猝死現象，前後指示電擊3次。

蔡醫師到院前心跳已停止，急診室醫師接手搶救電擊3次、加上強心劑、持續CPR，急救10多分鐘終成功救回一命，加護病房治療近10天後已康復出院，目前完全沒有任何後遺症。

急診部主任吳肇鑫表示，診所護理師第一時間施行CPR，降低身體組織缺氧壞死風險，診所和醫院平日有醫療群合作，讓救援時間降到僅3分鐘，而童綜合急救團隊擔任最後一棒，完美救援成功。

吳肇鑫表示，蔡醫師平日不菸不酒無慢性病，冠狀動脈完全正常，會突然發生心室纖維顫動，連心臟專科醫師都表示無法預測，但心室纖維顫動猝死發生時，立即施予CPR+AED就有機會救回一命。

(中時)