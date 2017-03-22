南臺灣1日旅遊專車接送 千元有找
南台灣4大國家風景區首度與國內7家旅行社合作，推出27條1至2日的旅遊行程，兩人即可成行、並有專車全天接送，最低千元有找，民眾可以選擇南台灣景點，不趕時間、沒有司機過勞問題，悠閒旅遊，即日起至9月底報名，暑假等連假也適用，還可以抽獎送電動機車、自行車等獎品。
4大國家風景區與旅行業者今天在高雄市香蕉碼頭召開記者會，介紹號稱「陽光巴士」3384的旅遊行程，串聯國道3號、省道3號及台84線沿線，南台灣雲嘉南濱海、西拉雅、茂林、大鵬灣4處國家風景區管理處，跨域匯聚熱情優質店家及時下最夯景點，共同推出19條1日遊，8條2日遊。
例如今喜旅行社推出的「天空下的幸福部落─禮納里脫鞋子部落」，可以野生愛玉DIY、小米播種季祈福儀式及最愛咖啡DIY，999元起；失落的小林村甲仙杉林1日遊1799元，另台南漫遊鹽鄉；另有荖濃溪泛舟大鵬灣2日遊、漫遊雲嘉南─西拉雅趣淘2日遊等。
大鵬灣國家風景區管理處處長許主龍說，國內旅遊興盛，首度透過旅行社包裝，只要透過下載雄獅旅行社「旅途中App」旅遊品牌整合平台，下單刷卡再享兩人同行第2人折200元，四人同行第4人折500元優惠，還可以抽獎。
茂林國家風景區管理處副處長李易蒼表示，隨著國人旅遊型態改變，1至6人的迷你團蔚為風向，為吸引更多年輕人參團，以兩人即可成行、專車全天接送，替外地民眾及沒有時間規畫旅遊行程的人，提供優惠又超值的豐富行程。
(中時)
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