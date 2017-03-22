恆春公所預算被砍 臨時工下月薪恐領無
恆春鎮公所與代表會失和未解，公所臨時員4月份薪資恐領不到！鎮長盧玉棟今控代表會刪減預算，公所臨時人員的薪水，年度總預算也被刪超過700萬元，4月份薪資恐怕將發不出來，影響至少上百人，而該僵局要等到赴日參訪的代表會主席與副主席返國後，可能才有解。
曾任6屆恆春鎮代表的盧玉棟，與代表會部分代表長期不睦，去年底鎮公所又與代表會角力，代表會今年度水電費僅編列2萬元，3名臨時員及司機的全年薪資也只編30萬，恆春鎮公所也遭代表會揮刀，歲出預算遭刪2.5億元。盧玉棟抱怨，不少公務窒礙難行，幾近停擺，即使有想法和計畫，「子彈也打不出去」。
其中公所臨時員工薪資與年終獎金預算，被大砍700多萬元，盧玉棟表示，「4月份臨時員的薪資恐發不出來」，且因應一例一休，及關山落日等景點回歸公所，增加不少臨時人員，意味將影響超過上百人的薪水與生計。
1名不願具名的臨時員無奈表示，公所與代表會惡鬥，房租和家庭的支出也不會因此減少，基層人員還是要過生活，盼雙方盡快協商，還給他們應有的收入。
由於代表會主席周志仲與副主席李建華等人赴日參訪，昨記者電訪時，李建華表示，電話內一時說不清，返國後再商討。縣府財政處則指出，屏東各鄉鎮市並無財務困難，薪資無法如期發放，為地方協調問題。
(中時)
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