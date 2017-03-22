《了解與互信 兩岸一定旺》站在巨人肩上 台商如何搭上中國品牌賺熱錢？

《了解與互信 兩岸一定旺》10:00起線上直播。(中視提供)

大陸阿里巴巴的老闆馬雲創辦了一個湖畔大學，這所沒有文憑的學校卻吸引了很多A咖來就讀，3年學費就得花上140萬，而開學後的四天封閉教學，學得卻是「賽艇」，這是怎麼回事？根據民調，台灣學生許多學生都想到大陸讀書，甚至75%的學生主動爭取到大陸實習，為什麼？大陸擴大開放外資，而且中國品牌撼全球，外部資金搶進，內部企業又走得出去，台商要如何搭上這個順風車，台灣為何在這種浪潮被甩在後面？

本集來賓：

全國台研會副秘書長 嚴峻

前陸委會副主委 張顯耀

政治評論員 黎建南

國民黨智庫研究員 唐慧琳

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(中時電子報)