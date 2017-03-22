圓夢公益音樂會 幫助脊髓損傷者

嘉義市脊髓損傷者協會傷友聆聽小提琴家演奏樂曲。（廖素慧攝）

中華民國脊髓損傷基金會與台北愛樂管弦樂團合辦圓夢公益音樂會，4月2日在嘉義市文化局音樂廳演出，市長涂醒哲邀請大家購票進場，幫助脊髓損傷者。

中華民國脊髓損傷者協會創辦人蘇匡弼是嘉義人，日治時期木材商蘇友讓之子，成大物理系畢業後計畫出國深造，卻發生車禍，終身癱瘓，天主教會自國外募捐1部電動輪椅供他使用，當時1部電動輪椅20萬，少有人買得起，促使他利用所學研發全台第1部電動輪椅，他往生後落葉歸根回嘉。

脊髓損傷基金會董事長林進興表示，目前全台有6萬多名脊髓傷友，每年新增約2500名案例，多因車禍意外等因素造成半身或全身癱瘓，均齡僅約27歲，基金會協助傷友重返社會，4年前首次舉辦圓夢公益音樂會，此次特別回到基金會創辦人的故鄉嘉義市舉辦。

音樂會於4月2日在嘉義市文化局音樂廳演出，知名小提琴家林天吉、作曲家黃輔棠、鋼琴家劉慧瑛與台北愛樂管弦樂團合作演出，購票請電洽脊髓損傷基金會或官網、兩廳院購票系統或圓夢音樂會官網。

(中時)