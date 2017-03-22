議長盃軟網錦標賽 17隊伍爭冠
中華民國地方議會議長盃軟式網球錦標賽，23日、24日將在台中中興網球場舉行，全國各地17支隊伍，將在球場上為自家議會爭取榮耀。
今年由台中市議會主辦，台中市議長林士昌晚間在后里福容大麗寶樂園主持開幕典禮，現場席開70多桌，熱鬧非凡。
台中市議會表示，比賽計有來自全國各地方議會17支隊伍，450餘名選手參賽，將在球場上為自家議會爭取榮譽，數個地方議會正副議長亦親身下場較勁，以球會友增進友誼。
參賽隊伍計有台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣17支地方議會隊伍參賽。
比賽分為議會團體組、員工團體組、女議員雙打組、男議員雙打組、女員工組雙打組、議長或副議長與議員混雙組、議員與幕僚長或副幕僚長混雙組、男員工雙打組、女員工雙打組及議員單打。1060322
(中央社)
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