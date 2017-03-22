泰新消費稅出爐 泰國浴課稅1千泰銖
泰國政府公報公告新消費稅，訂出各種消費稅上限，例如香菸每支5泰銖，啤酒每公升3000泰銖，洗泰國浴每次1000泰銖（約新台幣920元），其他汽柴油和含糖飲料每公升20泰銖。
新台幣強勢升值，許多民眾覺得出國旅遊新台幣變好用了，其中兌換泰銖也超划算。泰國一向是台灣民眾在東南亞旅遊的重要目的地之一，原因就是旅遊消費頗為超值，但許多人看到泰國政府最新公告的消費稅可能會嚇一大跳，擔心許多商品的價格是否會暴漲。
不過別擔心，這只是訂出上限，實際的商品消費稅將會根據整個市場結構和國民消費能力再訂出零售價格，一般民眾和觀光客並不會感受到這麼高的稅負。目前遊客到泰國遇到的就是用餐時7%的增值稅和1成的服務費，不過也有些餐飲商家並未收取，遊客可注意一下。
至於會訂出如此驚人的稅負，主要是因應民間團體的呼聲，例如反酒駕、禁菸和反情色團體等的要求，這項新消費稅，將在今年9月實施，未來商品的實際價格屆時就會出爐，遊客不必太擔心物價隨之揚升的問題。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。