泰新消費稅出爐 泰國浴課稅1千泰銖

泰國政府公報公告新消費稅，訂出各種消費稅上限，例如香菸每支5泰銖，啤酒每公升3000泰銖，洗泰國浴每次1000泰銖（約新台幣920元），其他汽柴油和含糖飲料每公升20泰銖。

新台幣強勢升值，許多民眾覺得出國旅遊新台幣變好用了，其中兌換泰銖也超划算。泰國一向是台灣民眾在東南亞旅遊的重要目的地之一，原因就是旅遊消費頗為超值，但許多人看到泰國政府最新公告的消費稅可能會嚇一大跳，擔心許多商品的價格是否會暴漲。

不過別擔心，這只是訂出上限，實際的商品消費稅將會根據整個市場結構和國民消費能力再訂出零售價格，一般民眾和觀光客並不會感受到這麼高的稅負。目前遊客到泰國遇到的就是用餐時7%的增值稅和1成的服務費，不過也有些餐飲商家並未收取，遊客可注意一下。

至於會訂出如此驚人的稅負，主要是因應民間團體的呼聲，例如反酒駕、禁菸和反情色團體等的要求，這項新消費稅，將在今年9月實施，未來商品的實際價格屆時就會出爐，遊客不必太擔心物價隨之揚升的問題。1060322

(中央社)