世足資格賽中韓再戰 陸萬名警力維安

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世足賽亞洲區資格賽23日在長沙舉行，中國大陸與南韓隊再度交手。由於中國大陸反韓情緒激烈，南韓外交部已要求中國大陸方面保障南韓球迷安全，陸方將部署1萬名警力維安。

韓聯社及陸媒報導，南韓足球隊19日晚間已搭機離開首爾前往長沙，並進駐長沙當地飯店，同時已就地展開熱身訓練。

報導指出，長沙當地警方除派遣便衣人員駐守在隊員住宿的樓層，還派出30名制服員警在訓練場地維護安全，警力幾乎和球員人數一樣多。

南韓「大韓足球協會」表示，舉行比賽的長沙賀龍體育館可容納4萬多人。但中國大陸方面考慮到治安問題，只開放3.1萬個席位，目前門票已售罄。

報導指出，中國大陸有關部門接到南韓方面請求後，已為南韓啦啦隊專門劃出一塊可容納250人的指定區域，並設置專用通道，警方則在週邊把守。比賽當天，當地公安部門還將在球場內外部署1萬名警力，加強治安防範工作。

報導還提到，南韓外交部將在長沙專設小組，並開設南韓足球協會、啦啦隊及南韓僑民代表緊急熱線，隨時確認國民的安全狀況，並處理突發事件。

報導指出，這場比賽對南韓隊而言尤為艱難，因為正值韓中關係因終端高空防衛系統（THAAD）部署問題僵持不下。且中國大陸隊前一場比賽已輸給南韓，這場志在必得，主場的狂熱派球迷也可能成為不利因素。1060322

(中央社)