吃到巴西黑心肉 嚴重恐引發敗血症
巴西黑心肉遭驗出己二烯酸、沙門氏菌等有害物質，吃到究竟會怎樣？毒物專家表示，吃下過多己二烯酸會出現腸胃道症狀，沙門氏菌則會引發腸胃炎，嚴重恐引發敗血症。
全球最大牛肉、雞肉出口國巴西爆發黑心肉品醜聞，根據報導，巴西黑心肉品業者涉嫌以致癌物醃漬腐敗肉品，其中一種就是「己二烯酸」（sorbic acid），更在肉品容器中發現會造成食物中毒的「沙門氏菌」。
林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海今天受訪時表示，「己二烯酸」又稱山梨酸，是一種有機防腐劑，在國內是一種合法的防腐劑，可用於魚肉煉製品、肉製品、海膽、魚子醬、花生醬以及醃漬蔬菜等加工食品，但每公斤不得超過2公克。
己二烯酸吃多會怎樣？顏宗海指出，己二烯酸毒性低，少量攝取可透過正常新陳代謝，分解成二氧化碳和水排出體外，但若食用的濃度很高，恐引發腸胃道不適症狀。
相較己二烯酸，沙門氏菌可就嚴重得多，顏宗海說，吃到沙門氏菌污染的食物，可能引發嚴重的急性腸胃炎，症狀包括發高燒、狂拉不止，甚至可能拉到脫水住院，嬰兒、老年人或免疫功能低下者或慢性疾病患一旦感染，嚴重可能引發敗血症。1060322
(中央社)
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