四川首發離婚冷靜期通知書 期限3個月
中國大陸四川省資陽市安岳縣人民法院針對一對「85後」（1985年後出生）夫妻鬧離婚的訴訟，發出該省首份「離婚冷靜期」通知書，要求這對夫妻冷靜3個月，期間不得提出離婚。
北京青年報今天報導，中國大陸在家事審判改革中，包括上海、河南等多地建立「離婚冷靜期」制度，但在四川省還是頭一遭。
報導稱，四川資陽市安岳縣法院2月接到一名年輕女子的訴訟，要求與丈夫離婚。法院調查發現，這對夫婦均為「85後」，婚後因為帶小孩等瑣事時常發生糾紛，後來女方離家出走。
女方外出務工2年後，回到安岳縣並向法院提起離婚訴訟。
經法院了解，這對夫妻相當年輕、都堅持己見，離婚可能出於一時衝動。在案件審理過程中，女方放棄訴訟意願，法院對這對夫妻發出「離婚冷靜期」通知書，要他們兩人先冷靜3個月，不得提出離婚。
報導指出，大陸各地法院相繼展開「離婚冷靜期」的探索。廣州中山市所有的離婚案件在開庭前必須進行調解，調解成功的，當庭出具調解協議；當下不能成功的，給予1個月的冷靜期（或和解期）。
上海靜安區法院在離婚判決中引入「冷靜期」，在進入「冷靜期」的67起離婚案件中，成功挽回27個瀕臨破碎的婚姻家庭。
在河南，部分法院展開家事審判改革試點工作，一些基層法院在離婚訴訟中，嘗試實行3至6個月的「離婚冷靜期」制度。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。