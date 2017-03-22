四川首發離婚冷靜期通知書 期限3個月

我要評比

中國大陸四川省資陽市安岳縣人民法院針對一對「85後」（1985年後出生）夫妻鬧離婚的訴訟，發出該省首份「離婚冷靜期」通知書，要求這對夫妻冷靜3個月，期間不得提出離婚。

北京青年報今天報導，中國大陸在家事審判改革中，包括上海、河南等多地建立「離婚冷靜期」制度，但在四川省還是頭一遭。

報導稱，四川資陽市安岳縣法院2月接到一名年輕女子的訴訟，要求與丈夫離婚。法院調查發現，這對夫婦均為「85後」，婚後因為帶小孩等瑣事時常發生糾紛，後來女方離家出走。

女方外出務工2年後，回到安岳縣並向法院提起離婚訴訟。

經法院了解，這對夫妻相當年輕、都堅持己見，離婚可能出於一時衝動。在案件審理過程中，女方放棄訴訟意願，法院對這對夫妻發出「離婚冷靜期」通知書，要他們兩人先冷靜3個月，不得提出離婚。

報導指出，大陸各地法院相繼展開「離婚冷靜期」的探索。廣州中山市所有的離婚案件在開庭前必須進行調解，調解成功的，當庭出具調解協議；當下不能成功的，給予1個月的冷靜期（或和解期）。

上海靜安區法院在離婚判決中引入「冷靜期」，在進入「冷靜期」的67起離婚案件中，成功挽回27個瀕臨破碎的婚姻家庭。

在河南，部分法院展開家事審判改革試點工作，一些基層法院在離婚訴訟中，嘗試實行3至6個月的「離婚冷靜期」制度。1060322

(中央社)