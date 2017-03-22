河岸旁公然鋸欄杆 警獲報逮人

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苗栗縣2名竊賊，今天公然在三灣鄉苗124乙線道路鄰近中港溪河堤竊鋸白鐵欄杆，警方獲報前往，逮捕其中一名35歲葉姓男子，另一人在逃。

苗栗縣警局頭份分局指出，今天上午7時許，有民眾發現苗124乙線3公里處，有2人以砂輪機切割河堤邊的白鐵欄杆，疑似竊取公家資產，報警處理；南埔派出所與三灣分駐所多名警員共同前往查緝。

2名男子發現警方到場，拔腿就跑，員警立即追趕，順利逮獲35歲葉姓男子，另一名林姓男子則趁隙落跑。警方在現場查獲被鋸斷白鐵欄杆以及發電機、砂輪機、手工鋸等工具，隨後將葉嫌帶回派出所。

葉男供稱，見路旁白鐵欄杆無人看管，便夥同林姓友人趁清早無人之際前往行竊，打算變賣換取現金，原本以為神不知鬼不覺，不料被路人發現遭逮。

警方指出，該處為鄰近中港溪河岸，一整排欄杆遭竊後，形成幾處大缺口，增加行經人車墜落駁坎風險，竊賊為牟私利竟罔顧大眾安全，全案訊後依竊盜罪嫌將葉男移送法辦，另將深入清查有無涉及其他案件擴大偵辦，並全力追緝在逃林嫌到案。1060322

(中央社)