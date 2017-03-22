終身奉獻台灣 劉一峰神父要領中華民國身分證了

劉神父(中)即將領身分證。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣玉里鎮天主堂神父劉一峰22日來到玉里警分局找警方協助，原來神父即將拿到中華民國身分證了，需要申請警察刑事紀錄證明(俗稱良民證)，員警積極辦理，希望讓劉神父早點拿到身分證。

法籍神父劉一峰終身奉獻台灣，為弱勢奔走，原本一頭棕色頭髮早成華髮，臉上更是留下歲月刻劃的痕跡，台灣早已成為他第二個故鄉，如今可以拿到中華民國身分證他高興不已。

劉一峰表示，很開心能有機會拿到身分證，感謝大家的幫忙，並表示台灣早就是自己的歸屬，是自己第二個故鄉。獨自一人在這裡會不會孤單？神父說，所有需要幫助的弱勢族群都是他的家人，所以他一點都不孤單。

劉一峰說，他很清楚其中很多人離開這裡，就真的沒地方去了，像是最近院內有一名重度智障患者習慣性竊取物品，造成許多人的困擾，前幾天又被警方問訊函送，但他依然不會放棄這群人，持續籌資興建「怡峰園」，好讓無家可歸的民眾可以終老。

花蓮縣警局玉里分局長鍾德勳表示，很感謝劉神父對於街友、毒癮者之輔導及創造就業機會，成為員警最強而有力的後盾，對警方偏鄉反毒及預防犯罪工作更是一大助力，期盼警民持續合作共同來保護我們自己的家園。

(中時)