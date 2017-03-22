7位數接代言 陳美鳳賺飽飽大啖燕窩

陳美鳳（中）今在馬來西亞參加「鳳凰天后燕」記者會。（民視提供）

陳美鳳到有百年歷史的燕窩工廠「余仁生」參觀。（民視提供）

陳美鳳到有百年歷史的燕窩工廠「余仁生」參觀。（民視提供）

陳美鳳以7位數字酬勞接下民視頂級燕窩「鳳凰天后燕」代言，她22日飛到馬來西亞，與民視節目事業群資深副總經理許念台一起參觀燕窩工廠。陳美鳳因為愛美，平常會買生燕窩回家燉湯，但光是處理、挑毛就常讓她舉雙手投降。她竊喜接到好代言，這趟馬來西亞行，每天都吃燕窩全餐，被豐富膠原蛋白滋潤，讓她直呼「幸福真的來了」。

最美歐巴桑陳美鳳原來是靠燕窩保養，她說，自己的保養的秘訣就是早上起來空腹喝一杯燕窩，一瓶就抵過其他的保養品，事半功倍，她也大推「鳳凰天后燕」真材實料，每瓶含有24克的純燕窩，一口就能吃到滿滿的燕窩。民視頂級燕窩「鳳凰天后燕」，預計在4月18日在台灣上市。

(中時)