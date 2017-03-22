詹啟賢：敦請陳水扁別亂跑 好好靜養

詹啟賢。（本報資料照片）

前總統陳水扁目前正在保外就醫，日前被人目睹出現在台南玉井區市議員王峻潭的聚會。詹啟賢在臉書發文，「敦請」陳水扁既然保外「就醫」，理應好好待在家「靜養」，不要到處亂跑了。

國民黨黨主席參選人詹啟賢表示，依照前總統陳水扁當初保外就醫申請的規劃，應該以高雄住所的居家治療為主，若住院醫療則至高醫大附醫，門診、到府診療和開立診斷證明書則由高雄長庚負責。依法論理，陳水扁出沒的場所應該在這三地之間，除此之外，應在家休養。倘若欲出席其他公開活動，均應向台中監獄申請，方得前往。

詹啟賢批評，陳水扁現身台南和高雄的聚會，陳致中還稱是訪友，對病情有幫助，是犯那條天條？不知這一席「得了便宜還賣乖」的話聽在社會大眾、其他5萬在監服刑的受刑人及家屬耳中，作何感想。

詹啟賢說，陳水扁並非觸犯天條，而是中華民國法律。台灣是法治國家，保外就醫就應遵守規定，而非一再踏線越界。「只有少數人能享受的權利不是權力，只是特權」。

詹啟賢也呼籲法務部審慎檢討保外就醫規定，公平對待所有受刑人，「不應視平民如草芥，奉貴冑為上賓」。

(中時電子報)