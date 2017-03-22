顛覆信義區時尚印象 「謎途記」開展
台北信義區公所、信義社區大學等主辦漫遊信義文化節，今天由「謎途記」走讀信義展打頭陣，打破大眾對信義區新穎時尚的印象，展覽結合信義文史特色和都市發展的轉變，呈現在地老故事，讓市民有不同的城市體驗。展覽即日起到4月30日在信義公民會館B館展出，可免費參觀。
「謎途記」展覽設置米、礦、居、變、史、區6大面向故事，一探信義區在地變遷與發展，透過視覺設計與遊戲機制，讓參與者有如在地圖上遊走，邊玩邊認識信義地方特色。此外，更搭配漫遊信義導覽路線的介紹，及在地居訪談紀錄片，讓參與者更深刻認識信義區。
信義區長游竹萍說，信義區是著名的時尚之城，新舊交融的特色更是獨一無二，在地老故事需要透過在地人的訪談跟發掘逐一呈現，去年信義區參與式預算通過的提案之一，就是信義文史資料庫建置，文獻館接獲提案後，也發現北市史蹟導覽動線獨缺信義區，希望透過由下而上的公民參與，讓大家看見信義區有溫度的在地故事。
今年信義區公所舉辦為期2個月的漫遊信義文化節，推出一系列豐富的基層藝文活動，除了「謎途記」信義走讀展，4月8日上午在泰和里的德興礦坑及糶米古道，將與大地處舉辦兼具防災與在地文史教育功能的礦坑嘉年華活動
5月7日上午在黎安里的大我新舍，則有溫馨的馨新相映嘉年華活動，現場將有宣傳世大運的中外美食大PK，民眾可踴躍參加，活動訊息可上漫遊信義Facebook官方粉絲頁或信義區公所網站查詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。