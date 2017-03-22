顛覆信義區時尚印象、「謎途記」開展

「謎途記」走讀信義展，打破大眾對信義區新穎時尚的印象，結合信義文史特色和都市發展的轉變故事，讓市民有不同的城市體驗。（信義區公所提供）

「謎途記」走讀信義展，打破大眾對信義區新穎時尚的印象，結合信義文史特色和都市發展的轉變故事，讓市民有不同的城市體驗。（信義區公所提供）

台北信義區公所、信義社區大學等主辦漫遊信義文化節，今天由「謎途記」走讀信義展打頭陣，打破大眾對信義區新穎時尚的印象，展覽結合信義文史特色和都市發展的轉變，呈現在地老故事，讓市民有不同的城市體驗。展覽即日起到4月30日在信義公民會館B館展出，可免費參觀。

「謎途記」展覽設置米、礦、居、變、史、區6大面向故事，一探信義區在地變遷與發展，透過視覺設計與遊戲機制，讓參與者有如在地圖上遊走，邊玩邊認識信義地方特色。此外，更搭配漫遊信義導覽路線的介紹，及在地居訪談紀錄片，讓參與者更深刻認識信義區。

信義區長游竹萍說，信義區是著名的時尚之城，新舊交融的特色更是獨一無二，在地老故事需要透過在地人的訪談跟發掘逐一呈現，去年信義區參與式預算通過的提案之一，就是信義文史資料庫建置，文獻館接獲提案後，也發現北市史蹟導覽動線獨缺信義區，希望透過由下而上的公民參與，讓大家看見信義區有溫度的在地故事。

今年信義區公所舉辦為期2個月的漫遊信義文化節，推出一系列豐富的基層藝文活動，除了「謎途記」信義走讀展，4月8日上午在泰和里的德興礦坑及糶米古道，將與大地處舉辦兼具防災與在地文史教育功能的礦坑嘉年華活動

5月7日上午在黎安里的大我新舍，則有溫馨的馨新相映嘉年華活動，現場將有宣傳世大運的中外美食大PK，民眾可踴躍參加，活動訊息可上漫遊信義Facebook官方粉絲頁或信義區公所網站查詢。

(中時)