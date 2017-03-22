到初鹿吃枇杷、喝牛奶，現在正對時

初鹿香甜的枇杷，目前正是品嚐的時節。（黃力勉攝）

乳香枇杷、話梅傳心活動，將在本周末登場。（黃力勉攝）

卑南鄉初鹿休閒農業區大多是丘陵地，目前梅子、枇杷正值產季，為了讓更多民眾品嘗初鹿的特產，初鹿休閒農業區在25、26日2天，在初鹿牧場舉辦「乳香枇杷、話梅傳心」活動，邀請民眾到牧場品嚐在地特產。

初鹿休閒農業發展協會理事長廖坤郎表示，目前枇杷的產季已經接近尾聲，在地的枇杷鮮甜、口感佳，是清明節前到台東必定要品嘗的美食，緊接著就換梅子登場，不論做成脆梅或軟梅都令人回味無窮，加上初鹿牧場濃醇的鮮奶，就是初鹿地區在春季最適合品嘗的特產。

初鹿休閒農業發展協會目前有31個會員店家，包括農民、餐飲業者或民宿等，每個店家都有不同的故事，廖坤郎說，協會在勞動部多元方案的協助下，推動養生、親子等1日或2日行程，加上專業的解說，讓民眾到初鹿地區可以更了解在地的特色。

勞動部高屏澎東分署台東就業服務站表示，透過多元方案，培育更多專業的導覽人才，預估有超過百位民眾受惠。

(中時)