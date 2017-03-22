操中英日3國語言機器人手機 25日起陪你遊日本

羽田機場25日起可租借到訪日觀光客使用「ROBOHON」機器人智慧型手機。(黃菁菁攝)

「ROBOHON」機器人智慧型手機可翻譯中、英、日3國語言。(黃菁菁攝)

京急鐵路羽田站站長市川秀雄希望台灣旅客多利用機器人手機到日本搭京急電鐵旅遊。(黃菁菁攝)

日本夏普和京急鐵道公司合作，推出在羽田機場租借給訪日觀光客使用，可翻譯中、英、日3國語言的「ROBOHON」機器人智慧型手機。每到一處景點，機器人還會利用衛星定位系統，詳細介紹附近的觀光資訊。

到日本旅遊的觀光客4月25日起，在羽田機場即可租到機器人手機。這款由夏普開發的機器人手機除了一般智慧型手機的基本功能之外，還具備對話、聲控，隨音樂起舞及投影機等功能。

機器人可隨時隨地提供觀光客所到之處的資訊，還會用語音進行定點觀光導覽解說，例如說：「你現在來到淺草，這裡是日本最有名的觀光地喲！」。

目前這款造型可愛的機器人手機只租不賣，且只能在羽田機場租到，限定在日本國內使用，一天租金大約折合台幣3百元左右。夏普通信業本部課長景井美帆表示，如果獲好評的話，將會增加提供出租的機場，未來也考慮進軍海外市場。

京急鐵路和台鐵結盟讓台灣旅客享受多種優惠，也為京急鐵路帶進許多台灣觀光客。京急鐵道與夏普合作推出智慧型機器人手機，即鎖定喜歡自由行的台灣客層。京急鐵路羽田站站長市川秀雄表示，若藉此能增加台灣的京急鐵路迷的話，是值得高興的事。

(中時)