操中英日3國語言機器人手機 25日起陪你遊日本
日本夏普和京急鐵道公司合作，推出在羽田機場租借給訪日觀光客使用，可翻譯中、英、日3國語言的「ROBOHON」機器人智慧型手機。每到一處景點，機器人還會利用衛星定位系統，詳細介紹附近的觀光資訊。
到日本旅遊的觀光客4月25日起，在羽田機場即可租到機器人手機。這款由夏普開發的機器人手機除了一般智慧型手機的基本功能之外，還具備對話、聲控，隨音樂起舞及投影機等功能。
機器人可隨時隨地提供觀光客所到之處的資訊，還會用語音進行定點觀光導覽解說，例如說：「你現在來到淺草，這裡是日本最有名的觀光地喲！」。
目前這款造型可愛的機器人手機只租不賣，且只能在羽田機場租到，限定在日本國內使用，一天租金大約折合台幣3百元左右。夏普通信業本部課長景井美帆表示，如果獲好評的話，將會增加提供出租的機場，未來也考慮進軍海外市場。
京急鐵路和台鐵結盟讓台灣旅客享受多種優惠，也為京急鐵路帶進許多台灣觀光客。京急鐵道與夏普合作推出智慧型機器人手機，即鎖定喜歡自由行的台灣客層。京急鐵路羽田站站長市川秀雄表示，若藉此能增加台灣的京急鐵路迷的話，是值得高興的事。
(中時)
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