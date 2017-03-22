台三線周邊古道踏查修繕　客庄永續發展

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客委會台三線客庄浪漫大道中推動台三線客家山林古道網絡計畫，苗栗縣三灣鄉公所提案踏查鄉內8條古道或步道，今走訪早期學童上學的通學步道龍峎頂古道。（黎薇攝）

苗栗縣三灣鄉三聯埤步道是將舊有荒廢緊鄰的三個大池塘打造為三聯埤步道，走在步道上涼爽舒適。（黎薇攝）

國家級台三線客庄浪漫大道計畫中，三灣鄉公所提案參與「台三線客家山林古道網絡計畫」，昨天起以大圈環小圈為概念，陸續走訪台三線周邊的8條古道或步道路徑。

鄉公所參與計畫人員上午實地走訪內灣村的龍峎頂古道，龍崀頂為內灣村古地名，「崀頂」是客語「小山丘頂端」意思。鄉長溫志強說，龍崀頂古道原是通學步道，早期三灣大橋未興建前，二灣地區學童遇夏季汛期要繞到龍崀頂古道通行，古道對70、80歲居民來說充滿回憶。

北埔村慈善堂附近的三聯埤步道是「三灣埤」遺址，村民將舊有荒廢緊鄰的3個大池塘，打造成美麗寧靜的三聯埤步道，現已形成濕地，走在步道可看到螢火蟲與獨角仙等豐富生態。

鄉公所農業暨觀光課表示，古道網絡計畫將向當地村長或耆老請益，詢問修闢古道或步道的時空背景，希望找出早期的步道，另配合客家桐花祭轉型，針對桐花祭活動相關既有桐花步道簡易修繕，營造兼具故事性、景觀特色及產業文化的客庄環境。

(中時)