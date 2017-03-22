台三線周邊古道踏查修繕 客庄永續發展
國家級台三線客庄浪漫大道計畫中，三灣鄉公所提案參與「台三線客家山林古道網絡計畫」，昨天起以大圈環小圈為概念，陸續走訪台三線周邊的8條古道或步道路徑。
鄉公所參與計畫人員上午實地走訪內灣村的龍峎頂古道，龍崀頂為內灣村古地名，「崀頂」是客語「小山丘頂端」意思。鄉長溫志強說，龍崀頂古道原是通學步道，早期三灣大橋未興建前，二灣地區學童遇夏季汛期要繞到龍崀頂古道通行，古道對70、80歲居民來說充滿回憶。
北埔村慈善堂附近的三聯埤步道是「三灣埤」遺址，村民將舊有荒廢緊鄰的3個大池塘，打造成美麗寧靜的三聯埤步道，現已形成濕地，走在步道可看到螢火蟲與獨角仙等豐富生態。
鄉公所農業暨觀光課表示，古道網絡計畫將向當地村長或耆老請益，詢問修闢古道或步道的時空背景，希望找出早期的步道，另配合客家桐花祭轉型，針對桐花祭活動相關既有桐花步道簡易修繕，營造兼具故事性、景觀特色及產業文化的客庄環境。
(中時)
關鍵字：台三線客庄浪漫大道計畫、龍峎頂古道、北埔村慈善堂、三灣埤
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