薩德衝擊 南韓44學校取消大陸旅遊

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中國大陸與南韓間因為薩德反導系統部署引發的摩擦持續發酵。基於安全考量，南韓44所中小學取消前往中國大陸修業旅行計畫。

在南韓同意美國在當地部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）後，中國大陸官方多次公開表達不滿，並傳出祭出限韓令，要求旅行社全面下架南韓旅遊行程，南韓藝人在中國大陸的商演活動也陸續遭到取消，南韓樂天集團在中國大陸的超市也有9成關門大吉。

擔憂中國大陸境內的反韓聲浪升高，南韓教育部今天表示，截至20日為止，計畫前往中國大陸修業旅行的87所中小學中，有44所修改計畫，改赴其他國家。

其餘43學校中，有35所考慮將旅遊目的地改為在南韓境內；5所學校因為即將出發，取消成本過高，決定按原計畫前往中國大陸。

韓聯社報導，南韓社會副總理兼教育部長李俊植今天在教育部新學期緊急安全檢查會議上，討論有關學校安全事故的預防。

鑑於薩德爭議持續發酵，中國大陸境內反韓情緒高漲，南韓教育部已經建議各級學校盡量將修業旅遊目的地改為在南韓境內，確保學生安全。

除了學校取消到大陸旅行外，日前南韓駐北京大使館也罕見發布緊急通知，呼籲在中國大陸境內的南韓公民注意安全，避免出入人潮聚集場所。1060322

(中央社)