批南歐人為酒色揮霍 歐元集團主席挨轟

我要評比

歐元集團主席戴松布倫（Jeroen Dijsselbloem）日前宣稱，南歐人民將金錢揮霍在「酒色」上，引發外界批評，甚至可能危及他的主席職位。

法新社報導，由於身兼荷蘭財政部長的戴松布倫所屬政黨在上週選舉敗北，如今這場風波恐將使他在19國歐元集團的主席職位不保。

德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）20日引述戴松布倫受訪時的談話說：「在歐債危機期間，歐元區北部國家展現了與陷入危機國家團結一致。」

他說：「做為1名社會民主主義者，我認為團結極為重要，但得益者也該負起責任。」

「總不能把所有錢都花在酒色上面，然後再向別人求助吧。」

戴松布倫昨晚拒絕為此道歉。他在1場聽證會被問及是否會道歉時，告訴1名歐洲議會（EP）議員，「不會，當然不會」。

但他遭到歐洲愈來愈嚴厲的批評。

歐洲議會社會黨團議員皮特拉（Gianni Pittella）說，「我真的懷疑，1個有這些觀念的人怎能繼續領導歐元集團」；並說，戴松布倫的言論「可恥」，「歧視南歐國家」。

葡萄牙外長席爾瓦（Augusto Santos Silva）昨天在華府表示，戴松布倫的言論「絕對讓人無法接受」；並說，他「不適合繼續擔任歐元集團主席」。

戴松布倫所屬勞工黨在荷蘭大選中遭遇重挫，他可能在未來數月間卸任荷蘭財政部長1職。

戴松布倫擔任歐元集團主席的任期至2018年1月為止，歐盟規定並未載明，主席只能由會員國財長擔任。（譯者：中央社廖禹揚）1060322

(中央社)