仁愛高農學生　展現茶藝研習成果

國立仁愛高農農場經營科學生研習茶作與茶道，並在校內霧社櫻花樹下展現成果。（廖肇祥攝）

國立仁愛高農農場經營科學生研習茶作與茶道，並在霧社櫻花樹下展現成果。（廖肇祥攝）

國立仁愛高農農場經營科學生展現茶作與茶道研習成果，合唱團並表演採茶之歌。（廖肇祥攝）

不僅經營農場，國立仁愛高農農場經營科同學們22日在校內霧社櫻花樹下展演茶道，仁愛鄉是國內高山茶主要產區之一，為了讓同學瞭解茶作流程，提升品味，仁愛高農每年3月舉辦迎春茶會，讓同學藉由實務，瞭解台灣茶文化的精髓。

仁愛高農農場經營科主任陳宗祈家中經營茶產業，基於茶領域知識博大精深，而仁愛鄉高山茶聞名世界，仁愛高農又是南投縣唯一的農校，在鄉內培訓茶產業人才更是責無旁貸，十多年前開始，校方便將茶樹栽培、茶葉採集、作茶、揉茶、焙茶等製茶流程納入實做課程，近年來則將品茶、茶席文化帶入校園，讓高二同學研習，提升品味層次，更能瞭解如何培植或製作出好茶。

茶席就設在校內霧社櫻花茶樹下，由農三班林冠廷、曾琪紋展演山農茶雙杯及蓋碗泡法，農二班同學則扮演茶藝師，為師長、同學泡一壺好茶，二年級的婁曜軒表示，學習茶藝後，覺得心會很沉靜，遇到困難時會懂得冷靜思考，同學們也覺得他增長書卷氣，茶道文化的確會改變人的個性，謝謝學校引領他進入茶文化的世界。

陳宗祈指出，參與茶道研習的同學們，不僅懂得泡茶，從茶樹育苗栽培、採茶、作茶每一個製茶環節都經歷過，每位同學都能說出自己一套「茶經」，而且仁愛高農擁有全國丙級製茶師的試場，仁愛鄉又有廣闊的茶園、豐富多樣的茶產業，同學們在此學習，可說是與業界無縫接軌。參與茶道展演同學們還合唱《茶山情歌》，悠揚嗓音，搭配茶師身上的原住民傳統服飾，呈現原鄉獨特的茶鄉風情。

(中時)