中華男足友誼賽戰越南 殷亞吉歸隊先發
周日將於2019亞洲盃最終輪資格賽首戰土庫曼的中華男足，22日晚間在越南河內國家體育場進行國際友誼賽，西班牙混血後衛殷亞吉重返國家隊並先發上陣，今年加盟泰國職足聯盟的吳俊青也擔任先發前鋒。
中華隊在這場比賽祭出4-4-2陣型，殷亞吉與北市大同的李品賢搭檔中後衛，左右後衛分別是魏沛倫及隊長陳毅維，中場由左至右為黃楷峻、林建勛、林昌倫與詹哲淵的台電連線，吳俊青與曾志偉組成雙箭頭攻堅。
中華男足這次對戰土庫曼，還徵召了旅中好手陳柏良、陳浩瑋、溫智豪、陳昭安與朱恩樂，5人將與返國後的中華隊在台北會合，備戰於台北田徑場的主場賽事。
(中時電子報)
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