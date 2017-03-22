艋舺公園10天6起打殺事件 應曉薇批警掩蓋事實

艋舺公園時傳流血打架事件，居民憂心治安。(應曉薇提供)

北市萬華區艋舺公園成治安隱患？北市議員應曉薇昨指出，她收到艋舺公園附近居民陳情，並提供照片證明自3月10日至20日，短短10天艋舺公園上至少發生6起打殺事件，但警察局和社會局卻恐整頓艋舺公園失敗而掩蓋事實，直至21日陳男被打成重傷昏迷後消息才曝光。

應曉薇表示，北市艋舺公園每天打打殺殺，賭徒、酒徒也愈來愈多，但是警察局、社會局擔心消息見報後引起市民恐慌，拼命封鎖消息。其中有一位李姓男子，是去年打傷艋舺公園保全的街友，她強調自己在去年10月4日警政衛生部門質詢時，就一再提醒警察局長邱豐光要更加注意艋舺公園治安問題，她痛批過去社會局無作為，不努力勸導街友到平安居，還宣導大家應該與街友和平相處。她認為，身上有利器且打人成性的街友，請社會局長及警察局長教教大家要怎麼和平相處？

應曉薇指出，10天內包括更生人李X倫與街友不和將姚姓女街友鼻樑打傷送醫；3月14日李姓和劉姓男子口角雙方互毆打架，李以隨身折疊利剪刺傷劉男頭部送醫。此外，17、18日都有口角打架互毆，甚至警方勸導不聽制止無效，必須壓制帶回。3月21日林男因借錢將陳男打成昏迷植物人狀態。

應曉薇說，失序的艋舺公園現在連公園駐衛警也不敢惹遊民，駐衛警曾為了治安壓制手握利剪的街友，多年來已好幾位駐衛警受傷。為了治安沒掌聲還被人權團體指控侵犯人權，所以多一事不如少一事。她說台北市社會局及社會局提供補助的街友社福協會，是束手無策？還是視若無睹？

對此，社會局表示，該局在當地有專業社工長期關注遊民，未來如有安置和就醫需求，社會局仍本於職權提供必要的協助。

(中時)