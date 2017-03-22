楊一展超man英雄救美 徒手擋酒瓶
楊一展在台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》上演英雄救美，為了救蔡黃汝(豆花妹)，他展現超man氣勢，徒手擋酒瓶展拳腳，擊退壞人後，更拉著穿細高跟鞋的蔡黃汝在西門町大街小巷狂奔。楊一展表示，被砸酒瓶最可怕的就是為了畫面好看所以眼睛不能閉，只能看著它在手臂上碎裂，他笑說：「我不怕痛，就擔心玻璃碎片會飛進眼睛。」
《我的愛情不平凡》將在本週日(3/26)上檔，這場包廂鬥毆戲，最讓蔡黃汝印象深刻的莫過於跟龍劭華對戲，她興奮直說：「跟龍哥對戲實在是過癮又崇拜，他鏡頭前看起來很兇狠可怕有氣勢，但私下非常和藹，那天我完全就是個少女崇拜偶像的感覺。」
該場戲除了在包廂互打，楊一展還需牽著蔡黃汝奔出酒店，在西門町的大街小巷穿梭狂跑躲避壞人追殺，蔡黃汝笑說雖然是場逃命戲，但被牽著跑，有一種浪跡天涯的浪漫感，此外，她還穿著細根高跟鞋，幸好平常就常穿高跟鞋趕通告，練就一身好功夫，但拍完該場戲後，小腿卻痠炸了，她笑說：「最近都在跑，發現自己小腿肌變發達了」。
楊一展也說當天拍攝這場追逐戲時，正巧他的兩隻腳都處於受傷狀態，所以跑起來也非常「ㄍㄧㄥ」，但當下的氛圍，讓他好像真的被追殺一樣，顧不得腳痛卯起來跑。
蔡黃汝也透露，拍這場逃命追逐戲，她穿著細肩帶衣服在西門町大街狂跑著非常害羞，且中間還遇到壞人圍攻追打，楊一展為阻擋黑道攻擊，立刻甩開她的手，這一甩讓瘦弱的她如拋物線甩出，她笑說：「拋力實在太大，我就像顆保齡球一樣，直接衝出球道，還好一旁有貼心的工作人員組成人牆保護我。」
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。