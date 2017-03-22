楊一展超man英雄救美　徒手擋酒瓶

楊一展徒手擋酒瓶。（三立）

楊一展徒手擋酒瓶。（三立）

楊一展英雄救美蔡黃汝。（三立）

蔡黃汝與龍劭華劇中進行黑道談判。（三立）

楊一展在台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》上演英雄救美，為了救蔡黃汝(豆花妹)，他展現超man氣勢，徒手擋酒瓶展拳腳，擊退壞人後，更拉著穿細高跟鞋的蔡黃汝在西門町大街小巷狂奔。楊一展表示，被砸酒瓶最可怕的就是為了畫面好看所以眼睛不能閉，只能看著它在手臂上碎裂，他笑說：「我不怕痛，就擔心玻璃碎片會飛進眼睛。」

《我的愛情不平凡》將在本週日(3/26)上檔，這場包廂鬥毆戲，最讓蔡黃汝印象深刻的莫過於跟龍劭華對戲，她興奮直說：「跟龍哥對戲實在是過癮又崇拜，他鏡頭前看起來很兇狠可怕有氣勢，但私下非常和藹，那天我完全就是個少女崇拜偶像的感覺。」

該場戲除了在包廂互打，楊一展還需牽著蔡黃汝奔出酒店，在西門町的大街小巷穿梭狂跑躲避壞人追殺，蔡黃汝笑說雖然是場逃命戲，但被牽著跑，有一種浪跡天涯的浪漫感，此外，她還穿著細根高跟鞋，幸好平常就常穿高跟鞋趕通告，練就一身好功夫，但拍完該場戲後，小腿卻痠炸了，她笑說：「最近都在跑，發現自己小腿肌變發達了」。

楊一展也說當天拍攝這場追逐戲時，正巧他的兩隻腳都處於受傷狀態，所以跑起來也非常「ㄍㄧㄥ」，但當下的氛圍，讓他好像真的被追殺一樣，顧不得腳痛卯起來跑。

蔡黃汝也透露，拍這場逃命追逐戲，她穿著細肩帶衣服在西門町大街狂跑著非常害羞，且中間還遇到壞人圍攻追打，楊一展為阻擋黑道攻擊，立刻甩開她的手，這一甩讓瘦弱的她如拋物線甩出，她笑說：「拋力實在太大，我就像顆保齡球一樣，直接衝出球道，還好一旁有貼心的工作人員組成人牆保護我。」

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(中時)