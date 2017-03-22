跨國毒梟無保請回惹議 新北地院發聲明說事由

持有92.14公斤的毒販徐聖傑、黃意霖夫妻，遭檢方聲押後竟獲法官裁定無保請回，外界砲轟是「恐龍法官」，新北地院今日晚間發出新聞稿聲明，全文如下：

臺灣新北地方法院檢察署偵辦徐姓犯嫌涉嫌運輸毒品案件，於民國106年3月7日晚間向本院聲請對被告徐ＯＯ裁定羈押。

檢方認被告徐ＯＯ涉犯毒品危害防制條例第4條第2項之販賣或運輸第二級毒品罪，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有逃亡之虞，且有共犯在逃，足認有勾串共犯之虞，非予羈押顯難進行追訴、審判，因此依據刑事訴訟法第101條第1項第1、2、3款規定，聲請羈押並禁止接見通信。

經本院法官於106年3月7日晚間訊問被告後，審酌被告之供述及卷內相關證據資料，認被告徐ＯＯ雖涉犯毒品危害防制條例第4條第2項之運輸毒品未遂罪，犯罪嫌疑重大，然檢察官並未舉證有其他事實足認被告有逃亡之虞，又依卷內事證，雖目前尚有共犯未到案，然該共犯對本案之供述未明，兩人之間是否有串證之虞尚難認定，認本案並無刑事訴訟法第101條第1項第1款、第2款羈押原因，而命被告請回。

因檢察官不服本院上開裁定提起抗告，嗣經臺灣高等法院於106年3月17日撤銷原裁定，發回本院，本院立即另分聲羈更字別之案件處理，重新分受本案之承辦法官收受案件後，旋即排定於106年3月22日上午9時30分進行羈押庭之訊問程序，並通知公訴人、辯護人及被告到庭，嗣於106年3月22日上午9時，本院接獲被告辯護人之來電詢問，獲知被告徐ＯＯ因另犯毒品案件經判決有期徒刑7月確定待執行，因執行未到案而遭檢方通緝，並已於106年3月21日晚間經警緝獲到案，因此承辦法官隨即命書記官通知當事人取消預定之羈押庭，本案將待查明被告徐ＯＯ是否因另案入監執行，再為後續之妥適處理。

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(中時)