年金改革法案 柯建銘：4月初送至立院

我要評比

考試院秘書長李繼玄今拜會民進黨團。民進黨團總召柯建銘傍晚表示，考試院全院委員會明天最後一次開會，要處理重頭戲18％修法。攸關公務人員年金改革的相關法案，將於3月30日院會通過，最快4月初送至立法院。

柯建銘表示，平均投保薪資採計15年改至10年、「嫩妻條款」都還好，其中嫩妻條款人數有限，明天將處理正港的18％問題。而教師、勞工部分，也是4月初會送至立法院。因此，總質詢結束之後，立法院就是圖窮匕現之時，將處理嚴肅議題。

柯建銘話鋒一轉批評，國民黨近來排審兩岸監督條例，就是要模糊戰場、圍魏救趙，因後續就要處理年金改革、促進轉型正義條例以及前瞻基礎建設計畫等，明顯就是在打政治算盤。

(中時)