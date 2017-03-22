澎縣長：爭取醫療園區和離島加給納退休
澎湖縣長陳光復今天在民進黨中執委會中，當面向兼任主席的總統蔡英文爭取設置醫療特許園區，同時重申支持年金改革，但呼籲中央將離島加給納入退休基數。
陳光復說，澎湖要走出一條活路，要自給自足，設置醫療特許園區是可行之道，尤其是鴻海相中金門準備著手開發醫療特區之際，只要中央能夠在政策上鬆綁，澎湖就能脫胎換骨，一舉解決澎湖醫療、觀光和財政等問題。
對於年金改革，陳光復重申全力支持年金改革，但也請中央體恤離島的特殊性，呼籲中央能將離島加給納入退休基數，也只有誘因提高，才能吸引公務人員願意到離島服務和人才交流，提升政府效能。
對於澎湖爭取國際醫療特許示範專區，陳光復今年2月28與行政院長林全在行政院南部服務中心座談時，即曾提出建言。
陳光復表示，機會不等人，縣府團隊現在是跟時間賽跑，對於地方應該爭取的，不會鬆手，也希望中央能夠支持。1060322
(中央社)
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