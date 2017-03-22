親子探索悠遊 新北兒童月沉浸書海
新北市副市長侯友宜今天表示，今年兒童節規劃一系列體驗活動，如同尋寶般鼓勵親子至新北各地探索共遊，超過100項親子體驗活動，沉浸書海及戶外悠遊，共享歡樂的親子時光。
侯友宜說，送給全市兒童「歡樂寶」、「喜閱寶」及「分享寶」的多元慶祝與體驗活動，讓新北兒童在歡樂兒童月，過得開心又充實。
他在記者會說，市長朱立倫送給全市的兒童節禮物，由各校自行採購，贈送每名學生新台幣60元小禮物。許多學校發揮創意巧思，滿足不同地區的兒童需求。
例如，大坪國小贈送益智型桌遊，中和國小及龜山國小贈送多功能手環計步器，桃子腳國中小及山佳國小贈送自製校園大富翁、米倉國小贈送零錢包、莒光國小贈送餐墊，充分展現學校特色。
「分享寶」由各校安排服務學習、才藝表演或玩具交換，翻轉教室與學習，展現活潑的課堂風景。土城國小「科學園遊會」、龍埔國小「環校馬拉松」、青山國中小「童玩闖關動起來」，中正國小「中正之星歌唱大賽」，希望兒童熱心助人、開朗正向、積極樂觀。
「喜閱寶」則結合4月23日世界閱讀日，育林國小推廣「寧靜閱讀」、樂利國小「書海熬遊文字園」活動、北峰國小進行「皮影演書體驗」、雙溪國小讓孩童「夜宿圖書館」、長安國小「創意歌詞改編決選」等，透過動態的說書、演書等體驗，讓孩子沉浸書海、愛上閱讀。
教育局表示，與學校規劃系列多元且豐富的活動，期望讓每名新北市兒童都能度過一個幸福、快樂又有意義的歡樂兒童月。1060322
(中央社)
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