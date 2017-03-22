草屯高商師生郭恆瑞、黃鈺翔 同獲優秀青年殊榮

立委馬文君（左）頒獎表揚優秀青年。（廖志晃攝）

南投縣政府祕書長洪瑞智（右5），表揚優秀青年。（廖志晃攝）

南投縣慶祝青年節，表揚17位社會優秀青年，及42位學校優秀青年代表等，共59位優秀青年；其中， 國立草屯高商老師郭恆瑞，與學生黃鈺翔，師徒一起獲得優秀青年殊榮，非常難得！

縣府表揚優秀青年，包括秘書長洪瑞智，及立委兼救國團南投縣團委會主委馬文君，縣府社會及勞動處長林俊梧、教育處長李孟珍都共襄盛舉。

洪瑞智表示，希望每位優秀青年發揮力量，持續對社會及各領域貢獻，並成為他人學習表率、標竿；並且在服務及學習領域中，用心與堅持，闖出自己的一片天。

草屯高商老師郭恆瑞，熱心奉獻教育，更培育許多技藝競賽優秀選手；他說，在校任職12年，前8年於夜間部教學，部分學生在學習過程比較艱辛，仍很努力學習技藝，讓人感到很敬佩，激起更深的教學熱忱，並秉持著「教之而得天下」精神，盼學生未來在各行業都有亮麗的表現。

(中時)