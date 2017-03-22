賞蜀葵花、採小麥 南市腦麻之友協會成員開心遊
台南市腦性麻痺之友協會目前提供的日間照顧服務，共有11位成員，每個月都會外出遊，增加成員與外界互動，今天上午成員與社工、家屬一行20人來到學甲賞蜀葵花、實際體驗小麥採收，氣氛熱絡。
協會理事長黃明俊表示，腦性麻痺朋友因顱內運動神經中樞遭到損害，造成肢體麻痺、行動不便情形，以單側肢體麻痺居多，嚴重時四肢都會行動不便，甚至必須以輪椅代步。
黃明俊說，因此加強腦麻朋友與外界互動就變得很重要，每個月都會安排戶外活動行程，今天到學甲賞花、採小麥，下個月還要搭高鐵到台北木柵動物園。
學甲鼎弘活動規劃工作室負責人陳胤丰申請「文化部-青年村落文化計畫」經費，邀請腦麻朋友到戶外走走，參觀傳統三合院，欣賞蜀葵花及麥田之美。
(中時)
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