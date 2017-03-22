台東縣政府與賑災基金會簽約，共同重建紅葉村

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台東縣長黃健庭（左）與賑災基金會董事長吳宏謀，一同簽署意向書，將共同為紅葉村重建。（台東縣政府提供）

去年在莫蘭蒂颱風遭到重創的延平鄉紅葉村，為了讓部落盡速重建，台東縣政府與財團法人賑災基金會，22日共同簽署合作興建房屋意向書，紅葉村房屋興建及部落重建工程，所需經費超過1億6千萬元的經費，將由縣府與賑災基金會共同承擔，預計51戶的住宅目標在今年中秋讓民眾能入住。

賑災基金會預計將投入1億2500萬元，協助紅葉村重建，其餘經費將由原民會、台東縣政府等單位負擔，預估重建在紅葉國小下方0.98公頃的基地，共興建51戶鋼筋混凝土結構家屋，預估3月底動工。

台東縣長黃健庭與財團法人賑災基金會董事長吳宏謀，一同簽署意向書，台東縣政府也安排武陵部落布古拉夫文化協會表演祈福及迎賓表達謝意，並贈送吳宏謀排灣族陶甕及紅藜米，感謝基金會的鼎力協助。

(中時)