南投舊議會大樓，將變身旅遊服務專區

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南投縣舊議會大樓，將轉型為旅遊專區。（廖志晃攝）

南投縣舊議會大樓，將變身為旅遊專區，縣長林明溱表示，目前正循程序送內政部審查進行都市計畫變更中，通過後將會變更為旅遊服務專區，未來將朝遊客服務中心、旅館、餐廳等多功能使用，並研議採租賃或委外方式經營。

林明溱表示，舊議會因地目屬於機關用地，活化方式受限，縣府先變更地目，經過都市計畫變更後，改為旅遊專用區，目前正在內政部審查中；若順利變更為旅遊專用區後，大樓就可做為旅店、旅遊服務中心等多元使用，將來可委外經營，相關招商細節正在研議中。

(中時)