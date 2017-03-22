陳金鋒確定將擔任富邦副領隊 明舉行入團儀式

陳金鋒(左)確定加入富邦悍將，擔任副領隊。（中時資料照 中華棒協提供）

「台灣巨砲」陳金鋒確定明天正式加盟富邦悍將球團，將以副領隊的身分加入球隊，球團明也將在新莊棒球場舉行入團儀式，歡迎陳金鋒加入富邦球團。

日前富邦舉行開季記者會，除了公佈球隊球衣以及吉祥物外，陳金鋒可望加入一事也讓外界十分好奇，領隊蔡承儒日前也曾透露，希望大家靜待好消息。

今確定明將舉行入團儀式，蔡承儒指出，陳金鋒在棒球界的影響力很大，也有擁豐富的球員經驗，不管是之前旅美期間，還是回來中職之後，相信未來一錠能夠幫助球隊。

另外將要擔任球隊顧問的經典賽總教練郭泰源，日前因病住院，蔡承儒回應，有通過電話，他說好很多了沒有大礙，之後會再跟他時間，到公司談一下顧問的細節。

(中時電子報)