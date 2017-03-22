交往半年　王偊菁閃嫁製片公司老闆

王偊菁與男友將在周日舉辦婚禮。（三立提供）

王偊菁與男友將在周日舉辦婚禮。（三立提供）

王偊菁婚紗照相當唯美。（三立提供）

王偊菁婚紗照相當唯美。（三立提供）

三立主播王偊菁嫁給製片公司老闆男友，本周日（26日）將於內湖美福飯店舉行婚宴，將席開50桌。

王偊菁透過朋友介紹，認識製片公司老闆老狄，兩人戀愛六個多月就決定牽手走一生，王偊菁說：「他是個很細心的人，對我爸媽也很好，這種條件不好找，所以我就決定嫁了！這算閃電結婚嗎？」

兩人第一次見面約在咖啡廳，第一眼沒來電，一聊卻很合拍，當天聊了近四小時，便展開交往。王偊菁說，一般男女約會會去很浪漫餐廳或吃日本料理，但他卻帶她吃台菜，讓她留下深刻印象，且兩人都熱愛爬山及運動，沒想到這一爬最後竟將新娘的心都爬過去了。

王偊菁出國時，老狄就約王爸、王媽吃飯，還一直叮嚀王偊菁要幫爸媽買禮物，王偊菁說：「他好聰明，好像他比我更關心我爸媽，懂得擒賊先擒王，從我家人下手。」而他這幾招果真讓王爸爸滿意至極，放心將寶貝女兒交給他。

婚後計劃去德國度蜜月，至於何時想當媽咪，王偊菁害羞地說：「原本說想順其自然，但越接近婚期卻反而有當媽媽的慾望。」不過兩人暫時還是會先享受一下新婚的兩人世界，至於工作，王偊菁說一切不變，還是可以看到她播新聞的。

(中時)